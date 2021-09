Fin de las restricciones: Para el 87 por ciento de los lectores, son medidas electorales

Más de mil usuarios de Instagram participaron de la encuesta que propuso SM Noticias con la consulta “Fin de las restricciones, ¿medidas electorales?”. El 87 por ciento de los lectores votaron por el sí. El 13 por ciento restante optó por el no. Sin dudas una de las encuestas más contundentes en cuanto a resultados.

Este martes, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sorprendieron con el anuncio del levantamiento de restricciones frente a la pandemia de coronavirus, en especial, las referentes al fin de la obligatoriedad del uso de barbijo en vía pública o la vuelta de público a espectáculos, en particular, partidos de fútbol.