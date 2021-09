Argentina ocupa el primer lugar entre los 30 países con mayor PBI del mundo en la antigüedad de sus autos

Y para no perder la costumbre,.

En relación a los problemas que puede traer que el parque automotor sea tan antiguo, pueden ser muchos. Por ejemplo, uno de ellos es la cuestión de los seguros, ya que no hay muchas compañías que quieran otorgar pólizas para estos vehículos, y de hecho, no son pocas las consultas acerca de dónde asegurar un auto viejo en Argentina , con muy pocas ofertas por el momento. Otra cuestión es la de la emisión de gases contaminantes, toda vez que los vehículos antiguos emiten más en comparación con los más nuevos, que tienen tecnología al respecto.

No obstante eso, desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) de algún modo criticaron estos estudios realizados por consultoras, debido a que afirman que la antigüedad promedio de los vehículos en el país es de 12 años en realidad. Sostienen que para que pueda el país tener vehículos más nuevos, se deberían comercializar al año cerca de 1 millón de unidades, algo que parece poco realista, teniendo en cuenta que la expectativa es que para este 2021 se vendan cerca de 380 mil automóviles nuevos.

En relación a las causas para que en Argentina el parque automotor sea bastante antiguo, se debe decir que son varias. Una de ellas es la poca oferta que hay de vehículos cero kilómetro, un inconveniente producido por ejemplo, por la restricción a las importaciones implementada por el Gobierno Nacional. Por otro lado, lo que sucede es que hay poco financiamiento, o en el que hay, las condiciones no resultan atractivas para los potenciales compradores.