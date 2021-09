Juraron los nuevos integrantes del gabinete de gobierno de Kicillof

En ese marco, Kicillof agradeció “a quienes desempeñaron sus cargos honrando el juramento que hicieron durante una época muy compleja, en la que estuvieron a la altura de lo que se necesitaba, dejar absolutamente todo para cuidar al pueblo de la provincia de Buenos Aires”. “Cuando iniciamos este gobierno dijimos que en la Provincia íbamos a tener un gabinete militante, y a eso los invito y no tengo ninguna duda de que lo van a hacer”, afirmó el gobernador, al tiempo que destacó “la incorporación de dos intendentes muy importantes de nuestra Provincia, que van a trabajar en contacto permanente con los 135 intendentes e intendentas municipales”.

