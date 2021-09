Cernadas: “El domingo el vecino le dijo basta” al Frente de Todos

Para cerrar, al consultarlo por un posible cambio de rumbo del gobierno tras los números de los comicios, el candidato de Juntos planteó que “el resultado electoral no va a cambiar en noviembre”, y continuó: “Es preocupante la reacción del gobierno, que está ocupado en solucionar la tremenda pelea interna que tiene y no en solucionar los problemas que tiene la gente. Ahora deberían analizar eso, porque más allá de noviembre tienen 2 años de gobierno”, comentó.

“Vivimos en un distrito que tiene recursos para poder estar a nivel salud como en San Isidro; contar con servicios de agua y cloacas como Vicente López; o con el sistema de seguridad que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos presupuesto para estar mucho mejor. Ese es nuestro mensaje, comunicarles a los vecinos que se puede estar mejor”, enfatizó. Y sobre si el resultado electoral lo posiciona de ara el 2023, opinó que para eso “falta mucho”. “Ahora tenemos que enfocarnos en esta elección, que es muy importante. Sin un triunfo en 2021 no puede haber 2023. Vamos en camino a ganar en noviembre. Habrá tiempo después para pensar en el 2023”, concluyó.

“Quebraron miles de pymes, mucha gente quedó sin laburo, llegamos a 50 por ciento de pobreza y nuestros chicos no fueron al colegio. Y a eso se le suma el mal manejo del tema salud. La respuesta del voto de la gente está ahí”, agregó. “El vecino dijo basta, quiso terminar con esto, buscar otras opciones y generar un cambio. El ciudadano llegó hasta acá, y esto es clarísimo”, sentenció.

Para el dirigente, los motivos del triunfo de Juntos y la derrota del Frente de Todos a nivel provincial y local responden a lo mismo. “Nos tuvieron un año y medio encerrados, con la excusa de la salud. Y digo que es una excusa porque no fue un manejo exitoso. Estuvimos dentro de los 5 países que peor manejó la pandemia del mundo”, analizó.