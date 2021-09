Segunda dosis libre para mayores de 50 años en todos los vacunatorios de la Provincia

Respecto de la situación epidemiológica, Kreplak informó que “llevamos 17 semanas de descenso continuo de los contagios respecto del pico, que corresponde a una caída del 95 por ciento de los casos”. “Esta situación es consecuencia del avance de la campaña de vacunación, que ya cuenta con el 63 por ciento de los y las bonaerenses mayores de 18 años con esquema completo”, aseguró el ministro, y agregó: “A partir de esto, más del 60 por ciento de las instituciones de salud públicas y privadas de la Provincia no tienen pacientes con coronavirus en cuidados intensivos”.

