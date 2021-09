El gobierno levanta casi todas las restricciones por la pandemia

Consecuencia directa de la derrota electoral del domingo 12 de septiembre, desde hoy mismo, el gobierno nacional levanta el uso obligatorio del tapabocas al aire libre, habilita las reuniones al aire libre sin tope máximo de personas, sube los aforos y comienza una progresiva apertura de fronteras.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció esta mañana junto con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que desde este martes se “levanta la obligatoriedad de usar tapabocas al aire libre, circulando y sin personas alrededor”, y se habilitan reuniones al aire libre sin tope máximo de personas.

Desde el 1º de octubre se habilitan eventos masivos de más de mil personas, con aforos al 50% de los recintos.

Medidas relámpago, sin gradualismo, que se contradicen con la rigurosidad mantenida hasta el momento en cuestiones como el turismo, donde, también a partir de ahora se vuelven a habilitar viajes grupales, de jubilados y egresados.

Podrán entrar extranjeros de países limítrofes sin aislamiento, no obstante se mantendría el cupo de ingreso de argentinos por aeropuertos, puertos y rutas. Además, dejarán de hacer cuarentena al regresar al país quienes hayan viajado por trabajo, no así quienes viajen por turismo, medida que no expresa lógica sanitaria.

Otros de los anuncios de flexibilización tiene que ver con el aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados manteniendo las medidas de prevención, tapaboca, distancia y ventilación.

Sin dudas, la particularidad está en la autorización de discotecas con aforo del 50%, con esquema completo de vacuna, y salones de fiestas, bailes o actividades similares, habilitados para personas que acrediten vacunación completa o una dosis más test diagnostico -PCR o Antígeno- negativo dentro de las 48 horas previas al evento. Basta saber cómo será el control de los asistentes y cuáles serán las consecuencias para los ciudadanos no inoculados que acudan a estos locales.