En su último día como intendente, Nardini inauguró 33 mil nuevas luces en todo Malvinas

Por último, Nardini contó sus sensaciones: “Es un día especial para mí, me toca despedirme brevemente. A uno le da una sensación de tristeza, yo vivo acá, voy a dormir acá todos los días, mi familia y mis amigos van a seguir estando en Malvinas porque es mi lugar. Sol encabeza la lista de concejales nuevamente, y con Noe, que será nuestra intendenta a partir de ahora, nos conocemos desde hace mucho y venimos trabajando juntos por este sueño de gobernar Malvinas Argentinas. Estamos transformando nuestro querido distrito y no tengo dudas que ella va a desempeñarse de la misma manera, o aún mejor, en la tarea de gobernar para los vecinos”.

