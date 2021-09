Zamora: “Estamos convencidos de que el Club Ecosol será un parque público municipal para el disfrute de toda la comunidad de Tigre”

Sabrina Medina, vecina que participó de la celebración comentó: “Hago actividades en los polideportivos desde hace 20 años y me encanta. Siento mucha alegría de poder pertenecer a esta gran familia; lo recomiendo a todas las personas que quizás no se animan”. Por su parte, Juan de Rincón de Milberg sostuvo: “Agradezco el cariño que nos brinda el Municipio con este festejo cada año. Estuvimos mucho tiempo encerrados y la verdad que poder hacer actividades y divertirnos era algo que extrañaba mucho”.

Las autoridades locales continúan avanzando en la negociación con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, para la cesión de un área de aproximadamente 7 hectáreas del ex club al Municipio para llevar adelante el proyecto. El propósito es poner en valor el predio y los espacios en desuso, como el sector de adultos mayores, el Salón de Usos Múltiples, la pileta de natación, los vestuarios y la casona de la familia Milberg, a fin de generar un punto de encuentro de calidad, abierto y gratuito para la comunidad.

El Municipio de Tigre celebró junto a la comunidad el Día del Jubilado en el Polideportivo de la Tercera Edad en Rincón de Milberg. Allí, el intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora destacaron el trabajo de la gestión para elaborar el proyecto del futuro parque público municipal que funcionará en el ex Club Ecosol, que ya fue elevado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.