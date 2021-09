Juan Andreotti entregó desayunos y obsequios a los jubilados de San Fernando en su día

Traverso, en tanto, añadió: “Muy contentos de acompañar al intendente Juan Andreotti y a la Secretaria Eva Andreotti a entregar este presente que preparó el equipo de deporte municipal. Por la pandemia no pudimos hacer la fiesta que tanto les gusta, pero llevamos un presente a sus casas para acompañarlos como hicimos durante toda la cuarentena. Hoy llegamos a más de 3500 abuelos que participan en los polideportivos, centros de jubilados y aquellos que se acercan de forma independiente”.

“Visitamos a muchísimos adultos mayores de San Fernando, aquellos que se habían anotado para recibir este presente. Este año no pudimos hacer la fiesta multitudinaria a la que estamos acostumbrados, donde nos encontramos, abrazamos y festejamos su día, pero quisimos estar cerca de ellos y fuimos casa por casa para poder entregar un pequeño presente y escucharlos”, expresó Andreotti.

El jefe comunal celebró el Día del Jubilado con la entrega sorpresa de cajas con desayunos y un kit de mate a 3500 adultos mayores que participan de las actividades deportivas municipales y centros de jubilados. “Este año no pudimos hacer la fiesta multitudinaria, donde nos encontramos y festejamos su día, pero quisimos estar cerca y fuimos casa por casa para escucharlos y entregarles un presente. Se viene una primavera y un verano mucho mejor del que ya transitamos, con muchísima esperanza”, destacó el mandatario.