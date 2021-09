Acuerdo entre OSDEPYM y MaterCell

Actualmente, en todo el mundo se están realizando más de 100 ensayos clínicos que estudian las células madre de la sangre del cordón umbilical en medicina regenerativa, y otras cerca de 200 investigaciones sobre la aplicación del tejido del cordón. Se estima que en 10 años crecerá la tasa de uso del actual 1 sobre 2000 a 1 sobre 70 casos por nuevas aplicaciones médica. En el futuro cercano la medicina regenerativa que usa este tipo de células madre será el paradigma no sólo para enfermedades poco frecuentes, desórdenes metabólicos, o trastornos inmunitarios sino para prácticas habituales en el ámbito médico como tratar una fractura ósea.

