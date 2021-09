El actual integrante del cuerpo técnico de la selección argentina, que no sufrió lesiones durante el asalto, llamó al 911 y radicó la denuncia, al tiempo que personal de Comando de Patrullas de Zárate se acercó al lugar del suceso para realizar las pesquisas.

Si bien fuentes policiales no dieron a conocer la cantidad de dinero que le fue sustraída al ex defensor de River y de Ferro, trascendió que ese monto superaría el medio millón de pesos.

Allí, el ex deportista detuvo la marcha y, cuando se disponía a cambiar los neumáticos, aparecieron tres delincuentes armados, quienes le robaron su celular y una importante suma de dinero en efectivo.

El ex futbolista del seleccionado argentino, Roberto Ayala, fue asaltado por delincuentes que lo obligaron a detener su marcha arrojándole adoquines en el asfalto cuando circulaba por la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad bonaerense de Escobar, y le robaron una importante suma de dinero y su teléfono celular, informaron fuentes policiales.

Violento robo al ex futbolista Roberto Ayala en la Ruta 9, a la altura de Escobar