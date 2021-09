“Lousteau siempre estaría a favor de cualquier injusticia que lo beneficie”, lanzó Pirillo

“Está demostrado que el régimen laboral vigente opera como un método disuasivo y protector sobre las arbitrariedades del empleador y poner límite a los mismos”, remarcó el titular del gremio municipal de Zona Norte. Y respecto a las declaraciones del empresario Karagozian, se preguntó: “¿Por qué este señor ahora quiere cambiar las leyes laborales que como empresario textil le posibilitaron amasar unas de las mayores fortunas de la argentina?”. “Está a la vista que no es un problema de las leyes vigentes, sino de estrategias de producción, de insertar mediante capacitación a desempleados al mundo del trabajo, de ganar mercados externos y de dejar de lado a empresarios millonarios conservadores con fabricas pobres y obreros pauperizados”, enfatizó.

“Hoy, con un 50% de desocupación, es hartamente difícil por no decir imposible conseguir un trabajo formal, con lo cual está garantizado que esa indemnización mochila va a ser consumida rápidamente por el trabajador renunciante o despedido. Además, este nuevo modismo tiene la intensión oculta para dejar sentada la base, como quiere Brasil, que en muy poco tiempo los empresarios avancen sobre el cercenamiento de otros derechos de los trabajadores como ser los aguinaldos, las vacaciones, insalubridades y los plus salariales, entre otros. La mochila es el pasaporte seguro a que en poco tiempo el sector del trabajo se vea usando grilletes, como le gustaría conforme al proyecto presentado al actual senador Lousteau”, añadió.