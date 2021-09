Ramos: En Tres de Febrero, Juntos “está muy cerca de lograr 8 concejales frente a 4 del Frente de Todos”

En cuanto a lo que se cree que será la actitud del Frente de Todos de volcar recursos económicos directamente al bolsillo de la gente para dar vuelta la elección, Fernando Ramos dijo que esa idea subestima al votante. “Se alejaron del que más necesita, y eso lo escuchamos en cada barrio”, explicó el hombre de Santos Lugares, quien aseguró la gente acepta la ayuda, pero no vende su voto. “El vecino ya entiende que por más que le den un plan o le den un bolsón de alimentos, el gobierno del Frente de Todos no hizo nada por sacarlo de la pobreza”, entiende, y agregó que un gran reclamo de la clase trabajadora fue el de las clases presenciales, porque vieron que estaba en juego el futuro de sus hijos.

Puntualmente sobre el resultado de las PASO en cuanto a votos, Fernando Ramos comentó que, de repetirse en noviembre, “estamos muy cerca de lograr 8 concejales frente a 4 de la oposición – Frente de Todos”, entiende el ex edil, y sostuvo que el curtismo “no presentó una oferta nueva, distinta y superadora, es parte de lo que gobernó Tres de Febrero hasta el 2015, y la gente sabe que se trata de un pasado que quiere volver”. Lograr una mayoría en el Concejo Deliberante “nos va a permitir trabajar sobre muchos proyectos para los vecinos, los que se verán reflejados en el territorio”, aseguró.

Ramos fue autoreferencial cuando habló de la gestión municipal: “Salí a andar en bicicleta con mi hija, y hace 7 años no lo podía hacer porque no había en Tres de Febrero ningún sendero aeróbico”. “Te cambia desde lo social, desde lo familiar, desde la pertenencia”, agregó.

