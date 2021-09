El operativo “El Municipio en tu barrio” llegó al nuevo parque Miguel Cané

Otro vecino del barrio, Marcelo, finalizó: “El mes que viene tengo que ponerme la segunda dosis de antitetánica y de la gripe, la verdad que es un servicio que dan en pocos lugares, y hay que aprovecharlo. Me hacen el seguimiento totalmente gratis, y es muy bueno y completo”.

Jesica, que vacunó a sus mascotas, agregó: “Traje este gatito y antes dos caniches cuatro perros a vacunar. Me parece buena idea para todos y para los animales también. Y además aproveché para vacunar a mi hija”.