Motociclista quiso ganarle al tren: Murió

Ocurrió este viernes en el paso a nivel de la calle Pueyrredón, en Haedo. El motociclista no respetó la barrera baja ni la advertencia del guardabarrera, y aceleró para ganarle a la formación del Sarmiento que lo embistió y mató en el acto. El impacto provocó un principio de incendio.

