Plaza Itatí, otro espacio recuperado para las familias de Malvinas Argentinas

En la flamante Plaza Itatí, durante su inauguración, hubo diferentes artistas y un grupo de adultos mayores brindó un show de folklore para los presentes. “Seguimos trabajando en pos de mejorar la calidad de vida de los vecinos y aparte para fortalecer lo que es la prevención en seguridad, porque el deporte, la cultura, todo esto que se genera a través de recuperar el espacio público e invertir en infraestructura urbana, genera que las familias se apoderen del lugar y que todo eso nocivo que no queremos, se aleje”, concluyó el jefe comunal.

Los vecinos de la zona se acercaron en gran número para agradecerle al intendente por la obra. Al respecto, Nardini dijo: “El secreto es seguir con la misma humildad, con la misma impronta. La gente valora mucho eso, el escuchar y decir la verdad. Cuando las cosas se pueden solucionar, cumplir, como con esta plaza, que la habían pedido hace un montón de tiempo y no la habíamos podido realizar, pero yo les dije que se quedaran tranquilos, que iba a ser algo que lo íbamos a lograr juntos, y hoy es una realidad”.