Morón realizó un encuentro por el aniversario de la ley provincial de cupo laboral travesti trans

Por su parte, Macha destacó: “Lograr sancionar esta ley fue una pelea, una militancia con Diana Sacayán, y como impulsora del proyecto tuve la posibilidad de acompañarla y de promover la sanción de esta ley. Así que, en algún punto tiene un tinte nostálgico porque Diana no está, pero también de lucha y de alegría”.

Morón adhirió a la normativa provincial en 2018 por unanimidad, a instancias de un proyecto presentado por el bloque del Frente para la Victoria. En ese sentido, al finalizar la jornada, Gutiérrez resaltó que “por sexto año celebramos la ley nacional en honor a nuestra compañera Diana Sacayán y, obviamente, a la decisión política de nuestro intendente, Lucas Ghi”. “Nosotras no podemos creer que estamos dentro del sistema del trabajo formal, el empleo registrado, lo que es un indicador que cambia el destino de nuestra vida”, agregó.