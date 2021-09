Guerrero: “Seguimos haciendo atención primaria de la salud para prevenir posibles enfermedades graves”

En el caso de que el test sea negativo, no es necesario realizar la prueba de Papanicolau, en cambio, si el resultado fuera positivo, dicha prueba confirmará si el virus causó cambios en las células.

La política pública está destinada a personas con cuello de útero, mayores de 30 años que no se hayan realizado controles ginecológicos en los últimos tres años. Y consiste en tomar una toma de muestra personal, para luego entregarlo al personal de salud.