“Alberto y Cristina quieren lo mismo, que a la Argentina le vaya bien”, dijo Nardini

Finalmente, dio su mirada sobre las declaraciones de la diputada nacional Fernanda Vallejos, y entendió que “son desafortunados y no los comparto para nada”. “Uno puede estar enojado por los resultados o desilusionado, y yo también lo estuve, más allá del triunfo local, pero esa no es la forma de expresarse”, analizó. “El debate enriquece, y las diferencias de miradas hicieron que el Frente de Todos gobierne desde 2019. Hay que seguir discutiendo para adentro en pos de mejorar las cosas”, cerró.

También recordó que “en el 2009 todos los ministros pusieron sus renuncias a disposición, y en el 2013 pasó lo mismo, pero tal vez, en esas oportunidades, no se generó mediáticamente el cimbronazo que hay hoy”. “No tengo dudas que Alberto y Cristina quieren lo mismo, que a la Argentina le vaya bien. Nosotros vamos a ayudar, humildemente y desde Malvinas Argentinas, para que eso sea una realidad”, añadió, y planteó que “más allá del resultado electoral de noviembre, tiene que ganar la gente, y eso es lo más importante”.

“Hicimos una mala lectura, pero también algunas cosas mal a nivel gobierno y la gente lo marcó. No hay que enojarse, hay que aceptar el resultado y trabajar más que nunca. Tenemos que tratar de cumplir con la expectativa que generamos en 2019. Tenemos que trabajar para alcanzar esas metas que proyectamos en ese momento”, sostuvo Nardini.

“Si bien nosotros conseguimos un resultado importante en Malvinas Argentinas y una diferencia con el segundo muy amplia, no nos quedamos con eso, interpretamos el mensaje general que los vecinos manifestaron en las urnas”, sostuvo el dirigente. Y seguidamente, reveló: “El mismo lunes ya estábamos en la calle, recorriendo obras y charlando con los vecinos para escuchar las problemáticas sobre las que hay que trabajar y resolver”. “Tenemos que seguir con esa impronta”, sugirió.