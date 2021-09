Vicente López lanzó un concurso para elegir la mejor cerveza del distrito y el mejor diseño de lata

Quienes participan de este concurso son Liefeld, con su APA; Trent con la Red IPA; Boudicca y su estilo Zombie Killer IPA; Ortuzar y su cerveza “Poker”; Kingston con su IPA; Bucaré y su edición de Speciality Pale Ale; BABA con Mystic New England IPA; Apostata con Scotch Ale; Portlander y la Endless Summer Pilsner; Klooser y la Strong Dark Ale; Bretonia con su Stout; y Capitán Lúpulo con la IPA Mutante.

Durante la pandemia, los gastronómicos sufrieron bajas en sus ventas, y en muchos casos hasta cerraron sus locales o producciones. Varios cerveceros se reconvirtieron durante estos años haciendo latas propias para la venta, ya que no podían vender su producto a distintos establecimientos debido a los cierres que el gobierno provincial efectuó en estos rubros.

Fanáticos de la APA, IPA, Scotish o Stout, o no, pueden participar. En la nota, entérate de cómo hacerlo y colaborar, a la vez, con los productores locales.