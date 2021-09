A partir de mañana, habrá vacunación libre con segunda dosis para mayores de 60 años en la Provincia

“Hace mucho tiempo que en la provincia de Buenos Aires contamos con vacunación libre respecto de la primera dosis para todos y todas las mayores de 18 años, lo que nos está permitiendo alcanzar a toda la población objetivo”, señaló Kicillof, y concluyó: “El descenso de los casos, que lleva 16 semanas, no es casualidad: estamos venciendo al virus gracias a las vacunas que adquirió el Gobierno Nacional y que estamos aplicando en la Provincia y en todo el país”.

Asimismo, el gobernador informó que “hoy se están enviando 125 mil turnos para chicos y chicas de 17 años que no poseen enfermedades preexistentes”. “Hasta aquí habíamos alcanzado a la gran mayoría de los menores de entre 12 y 17 años que tenían condiciones de salud priorizadas. Ahora contamos con las vacunas para avanzar también con la inmunización de quienes no presentan comorbilidades”, agregó.

“Este es un hito muy importante para el plan de vacunación porque nos va a permitir completar los esquemas de toda la población que enfrenta más riesgo frente al virus”, sostuvo Kicillof, al tiempo que valoró que “la inmunización en mayores de 60 años está muy avanzada y ahora quienes cumplan los plazos no deberán esperar un turno para recibir la segunda dosis”. En septiembre, son más de 50 mil los y las bonaerenses mayores que podrán completar sus esquemas sin turno previo.