Berni y Nardini presentaron los resultados de importantes operativos antidrogas

Sobre esta clase de operativos, Sergio Berni aseguró que no es más que ratificar “la decisión del gobernador Axel Kicillof de ir a fondo en estos problemas que hay que solucionar, con debates profundos, con una mirada hacia futuro de cambios de paradigma”. “Mientras tanto, nuestra obligación es seguir trabajando y seguir atrapando a todas y cada una de las bandas que intentan intoxicar a nuestros niños y niñas de la provincia de Buenos Aires”, remarcó.

