Un colectivo se incrustó en una pizzería de San Miguel

Según pudo saber SM Noticias, únicamente hubo heridos leves, entre ellos el conductor de la unidad. Afortunadamente, si bien la pizzería estaba abierta, el colectivo no impactó sobre ninguna persona y solamente hay daños materiales.

Un colectivo de la línea 341 perdió el control esta tarde y terminó incrustado contra un comercio en el centro de San Miguel. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.