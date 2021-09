Petrillo tras su triunfo en la interna: “Quiero ser el armador de una propuesta superadora para San Martín”

“Hay un porcentaje de la sociedad que en el 2019 le dio la espalda a Juntos y le dio la posibilidad a Alberto Fernández de gobernar el país, pensando que podía ser un presidente moderado y capaz de poner límites a la voracidad del kirchnerismo y La Cámpora. En este tiempo de gobierno han demostrado lo contrario, y en ese sentido, si el presidente no logra fortalecerse y generar más equilibrio hacia adentro de su gobierno el grito de la sociedad en noviembre va a ser mucho más atronador”, finalizó.

Para cerrar, Petrillo opinó sobre la victoria de Jnutos sobre el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. “La gente expresó con su voto que el país al que nos quiere llevar el kirchnerismo no quiere ir”, consideró. “No queremos un país donde lo que prime sean los planes sociales y no el trabajo, la prepotencia, y el querer conducirnos a las patadas. Los argentinos queremos un país de trabajo, de movilidad social ascendente, y un país que valora el esfuerzo. Hacía ese camino tenemos que ir”, agregó, y sugirió que el gobierno interprete el mensaje de las urnas y cambie el rumbo.

“Hay muchas cosas por hacer en San Martín. Pasan los gobiernos municipales y hay muchas cosas que no se logran resolver y no salimos de esa sensación de abandono”, sintetizó.

“San Martín tiene que alinear la asignación presupuestaria con la problemática del vecino. Hoy la principal problemática del vecino es la inseguridad, y no puede ser la sexta o séptima prioridad para el Ejecutivo municipal. El intendente no está calibrando su acción con la problemática del vecino”, exclamó el referente de Juntos.

“Vicente López tiene menos de la mitad del territorio de San Martín y tiene 2 mil cámaras de seguridad propias. Nuestro distrito llega a 1300, contratadas a una empresa, y muchas de ellas, denuncian los vecinos, están fuera de servicio. Creemos que San Martín debería tener no menos de 4 mil cámaras para su superficie”, ejemplificó. Y prosiguió: “Lo mismo ocurre con el patrullaje, siendo que Vicente López tiene 44 cuadrículas y San Martín, con el doble de extensión, 48. Además, los móviles municipales están en estado desastrosos y muchas veces no cuentan con personal policial para salir a patrullar”.

Consultado sobre si influyó en el triunfo de su boleta el apoyo recibido por parte de Jorge Macri, Andrés Petrillo afirmó: “En San Martín hay una gran valoración de la transformación que ha hecho en Vicente López, y yo me siento parte de esa transformación, ya que formo parte de su equipo desde hace 8 años”. “Hay muchas cosas que los vecinos miran en Vicente López y no encuentran en San Martín. Las asimetrías son terribles”, lanzó.

También reveló que mantuvo contacto con los precandidatos de las otras listas de Juntos. Por el lado de Facundo Manes, Cristhyan Micucci, señaló que se puso a disposición y lo felicitó por el triunfo. En cuanto al diálogo con el sector que conduce el ex ministro Santiago López Medrano, que llevó como candidato a Ramiro Alonso López, planteó que no reconocieron la derrota, dado que “están esperando el resultado definitivo, pero de consolidarse esa ventaja se pusieron a disposición para trabajar juntos” de cara a noviembre.

“Ahora que no hubo un acuerdo de cúpulas y pudo votar el vecino, salió a la luz algo que estaba contenido”, señaló Petrillo. “El vecino nos dio el triunfo, y eso nos llena de responsabilidad. Recién terminó la primaria, la elección verdadera es la de noviembre, y en esa elección tenemos que ratificar lo hecho el domingo pero también ampliar nuestra base electoral todo lo posible. Hay que obtener un contundente triunfo para generar una mayor correlación de fuerzas en el Concejo Deliberante, para ser los controladores de la gestión municipal”, expuso.

“Tuvimos muchos sinsabores por no haber podido participar en el 17 y en el 19, y aun sin tener representación en las listas nos sumamos a militar, porque creemos que se necesita generar un cambio en San Martín”, agregó, y agradeció al intendente de Vicente López, Jorge Macri, por “defender nuestra participación” en las primarias del espacio.

“Entre hoy y mañana se hará el recuento definitivo, pero habiendo cargado el resto de las actas que no se cargaron en el escrutinio provisorio (…), nosotros creemos que se va a ampliar la diferencia con nuestros adversarios circunstanciales en las PASO”, indicó el dirigente, que se impuso por una diferencia de menos de 700 votos. “El resultado me deja una enorme sensación de alegría y de reivindicación por todo nuestro grupo de trabajo, con el que trabajamos desde hace muchos años en San Martín”, sostuvo.