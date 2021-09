Ahora, las habilitaciones de comercios o industrias en San Isidro se realizan online

El proceso de habilitaciones de comercio/industria comienza con un trámite que se llama Verificación de Plano, cuyo resultado indica la aprobación o no de la habilitación en la locación propuesta y se abre un expediente.

A partir de ahora aquellos vecinos y vecinas que quieran habilitar un comercio o industria ya no tienen que acercarse al edificio municipal de avenida Centenario 77. Como parte del plan de digitalización que lleva adelante el Municipio de San Isidro en todas sus áreas, ahora el trámite de habilitaciones es mucho más simple y digital.