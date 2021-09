Alberto Fernández se reunió con Mario Ishii buscando respaldo de intendentes ante el embate del kirchnerismo

Un vecino de José C. Paz.

Fue una reunión fuera de agenda, de último momento, por lo que, si bien no trascendieron los temas tratados, se especula fuertemente en la búsqueda de un respaldo de los jefes comunales peronistas ante lo que podría ser la ruptura definitiva de la alianza con el kirchnerismo.

El presidente de la Nación llegó en helicóptero esta tarde a José C. Paz, donde fue recibido por el alcalde paceño, uno de los que mejor performance electoral logró el domingo pasado frente a la peor elección del kirchnerismo en su historia. El encuentro fue en el domicilio particular del jefe comunal.

Jackeado por lo que califican como un golpe institucional interno del kirchnerismo, con funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández que presentaron masivamente sus renuncias al gobierno nacional, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunió hace instantes de emergencia con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, buscando un respaldo de los alcaldes bonaerenses en tan delicado escenario.

