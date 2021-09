Debandi sacó un tercio de los votos que tuvo en 2019 y hasta perdió en su mesa

El candidato de Hugo Curto en Tres de Febrero no pudo ni siquiera obtener ventaja en su mesa electoral, donde votó el domingo: Perdió 99 a 77 frente al candidato del intendente Diego Valenzuela. Juan Debandi tuvo un tercio de los votos obtenidos en 2019 y la mitad de los alcanzados por su espacio en las legislativas del año 2017.

