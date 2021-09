Fracasó el gobierno de Kicillof: Los ministros presentaron sus renuncias

García indicó que este miércoles se realizará una reunión junto con todos los intendentes provinciales de la fuerza para analizar “en qué nos equivocamos”. “En el gabinete ninguno es imprescindible, en la medida que no interprete bien lo que quiere la gente. Los ministros le hemos dado la renuncia a Axel Kicillof, y él debe decidir cómo seguir. Siempre se pone a disposición de quien conduce cuando se pierde una elección”, remarcó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com