Valenzuela ganó nuevamente en Fuerte Apache y en casi todo Tres de Febrero

“En Tres de Febrero volvió a ganar un equipo que trabaja con honestidad y sacrificio para transformar para siempre este distrito”, aseguró Valenzuela, que agradeció a todos los vecinos que se presentaron en las urnas, y que luego advirtió: “Este resultado no nos va a relajar. Vamos a redoblar los esfuerzos para hacer lo que falta. Vamos a seguir trabajando por los que nos votaron y por lo que no”.

El espacio Juntos de Tres de Febrero, que comanda el intendente Diego Valenzuela y que llevó a Hernán Lorenzo como cabeza de lista, logró el 44,17% de los votos ante el 33,44% que consiguió Juan Debandi, referente de La Cámpora y del ex intendente Hugo Curto. El resultado general consolida el proyecto del jefe comunal con uno de los resultados más contundentes del conurbano, luego de las tradicionales victorias en San Isidro y Vicente López.