“Acercarles obras que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, eso es lo esencial en política, no es otra cosa, hacerle más fácil la vida a la gente. Es muy bueno escuchar que los vecinos van a tener mejores condiciones de vida, aquí y en cualquier otro lugar del país con el desarrollo de la obra pública en todo el país”, remarcó el mandatario.

“Lo que hicimos mal lo corregiremos, lo que no hicimos lo haremos”, aseguró, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

El presidente aseguró en Almirante Brown que “lo que hicimos mal lo corregiremos, lo que no hicimos lo haremos”