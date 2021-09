“Son las consecuencias de las elecciones, el voto del domingo comenzó a generar venganza”, dice una vecina que dejó testimonio del momento en el que operarios inhabilitaban el paso provisorio sobre las vías. “El ascensor no funciona, y las escaleras son asesinas”, exclama la mujer del video, y expone lo empinado de los escalones y la dificultad de cruzar por el paso bajo nivel..

Se trata de un paso a nivel provisorio, ubicado sobre el túnel de la calle José Hernández, el que no está autorizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Esta semana Trenes Argentinos avanzó con su clausura pero los ascensores no fueron habilitados por el Municipio, por lo que debieron dar marcha atrás.

Conflicto por un paso a nivel no autorizado en Villa Ballester