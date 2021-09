La UNAHUR continúa con el retorno gradual a las actividades presenciales

La ex presidenta del Consejo Nacional.

Además, está puesto a disposición para aquellas/os estudiantes que no tengan las condiciones de infraestructura necesarias en sus hogares, computadoras con acceso a Internet. La gestión de este espacio se realiza a través de un sistema de turnos on line que fue creado por estudiantes de Informática, como proyecto de una de sus materias.

También se están generando algunas actividades especiales, en diversas materias, para realizar encuentros físico/presenciales entre docentes y aquellos/as estudiantes inscriptos en 2020, que solo han cursado hasta el momento de manera virtual, y puedan de este modo conocer la UNAHUR in situ.