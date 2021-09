San Isidro: El gobierno municipal construye una moderna plaza en Beccar

El espacio quedará cerrado por las noches, protegido por una reja perimetral con un innovador diseño. “Lo distingue que no está emplazada en la continuidad de la línea municipal, sino que genera un espacio exterior e interior y al circular da una espacialidad distinta”, detalló Diego Augusto, subsecretario de Planeamiento Urbano.

Los espacios públicos ganan cada vez más importancia en San Isidro. Verdaderos “pulmones verdes”, con una misión que no sólo consiste en evitar la contaminación sino también en generar lugares de esparcimiento y encuentro entre quienes viven en sus alrededores.