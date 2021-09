Pirillo contra los cambios en el sistema de indemnizaciones: “De bastón y de galera, engañamos a cualquiera”

“Hoy es un deber moral y primordial terminar con las prácticas de todos aquellos que actúan con odio, ventajismo y fanatismo. Llegó el momento de revertir esta situación planteada y abusiva entre los que tienen y quieren disponer libremente sobre los derechos tutelados de los demás y los que no tienen nada más que miseria, sueldos paupérrimos y frustración. El proyecto presentado en un país tan dispar y subdesarrollado como este solo apunta a proteger el riesgo y el interés del sector empresario y paraestatal, privando al trabajador de disponer libremente y al contado con su indemnización que es de su propiedad”, concluyó Pirillo.

“Jamás -dijo el dirigente político y sindical- podremos salir adelante como sociedad mientras el interés privado no coincida con el público y viceversa y mucho menos con más desempleo, parches transitorios, menos producción, mercados ganados y seguro trabajo”.