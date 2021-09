La Justicia, la Prefectura y la Gendarmería avanzan en la identificación de un desaparecido durante la última dictadura

El procedimiento, gestionado a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue realizado bajo estrictos protocolos y contó asimismo con la presencia de funcionarios designados para tal fin y familiares de Oyarzabal. Permitirá recuperar no sólo el cuerpo de la víctima sino también su identidad. Además, significará un alivio parcial para sus familiares y un gran aporte para acceder a la verdad.

