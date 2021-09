El Frente de Todos obtuvo un claro triunfo en Pilar

Con este resultado el Frente de Todos parece tener las elecciones de noviembre aseguradas, deberá mantener la distancia alcanzada y, si es posible, crecer aún más. Queda espacio para hacerlo y se espera que así sea entre los votos que fueron a las listas que no lograron pasar a las generales de noviembre y una mayor participación.

La interna de Juntos se resolvió a favor de Sebastián Neuspiller. El candidato santillista obtuvo el 13% de los votos. Así dejó en segundo lugar a la lista apadrinada por el procesado ex intendente Nicolás Ducoté. Ahora, deberán buscar una difícil convivencia por las marcadas diferencias y discusiones internas y lograr, además, la paridad de género que exige la ley.

Sobre los resultados Laurent afirmó: “Hubo un Estado presente que estuvo cerca de los vecinos y eso tuvo su peso en la balanza de la elección. En una elección se pone en juego la felicidad del pueblo, y nosotros representamos un proyecto politico que no mira para otro lado, y que está ahí cada vez que un vecino necesita una mano solidaria”. También destacó que “Pilar no volvió hacia atrás y eso, además de reafirmar el camino a seguir, es una señal clave como municipio”.