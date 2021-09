En una ajustada elección, Andrés Petrillo se quedó con la interna de Juntos en San Martín

Por un lado, se presentó la opción A, con el concejal Ramiro Alonso López a la cabeza y el respaldo del ex ministro de Desarrollo Social de María Eugenia Vidal, Santiago López Medrano; y el diputado provincial Walter Carusso. Por el otro, la B, con el arquitecto Andrés Petrillo como precandidato, hombre del intendente de Vicente López, Jorge Macri, e integrante de su gabinete. Ambas boletas tuvieron el copete de Diego Santilli.

El hombre de Jorge Macri se impuso por menos de 700 votos al postulante de Santiago López Medrano, el actual concejal Ramiro Alonso López. Ambos jugaron con la boleta de Diego Santilli. El precandidato de Facundo Manes, el ivoskista Cristhyan Micucci, quedó cerca del piso del 25%, pero los votos no le alcanzan para ocupar el lugar de la minoría en la lista local de Juntos en noviembre. ¿Podría haber cambios? ¿Cómo quedará la lista?