“La industria es el motor central del desarrollo y el crecimiento”, dijo el presidente Fernández

En esa línea, explicó que el proyecto de ley “refleja un espíritu y un sentido que son los del gobierno, porque para nosotros gobernar es crear trabajo, que haya gente que invierta, arriesgue, produzca y demande trabajo”, y añadió: “Si tenemos semejante volumen en la capacidad de compra del Estado, ¿cómo no vamos a priorizar al capital argentino que produce y da trabajo en Argentina?”.

