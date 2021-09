“Hoy marcamos un camino muy importante que nos va a conducir a recuperar la provincia de Buenos Aires y poner en agenda nuevamente los temas que le importan a los bonaerenses como son el laburo, la educación y la seguridad”, expresó el jefe comunal, y agregó: “En Tres de Febrero los vecinos le dijeron nuevamente que no al pasado, al abandono, a los punteros y a los atropellos institucionales, y le abrieron la puerta otra vez a un equipo que vino a estar cerca en cada barrio y que trabaja cada día con honestidad y transparencia para resolverle sus problemas”.

El oficialismo de Tres de Febrero fue la gestión más valorada del oeste del conurbano bonaerense, con el 96 % de las mesas escrutadas. La lista de Juntos, que promueve el intendente Diego Valenzuela, con Hernán Lorenzo como primer precandidato a concejal, obtuvo, hasta el momento, un 42,42% contra el 31,64% de la lista que tiene a primer precandidato a Juan Debandi, referente de La Cámpora y del ex intendente Hugo Curto.

Valenzuela tras el triunfo de su lista: “En Tres de Febrero los vecinos le dijeron nuevamente que no al pasado”