Eva Andreotti: “Agradecemos a los vecinos que siguen confiando en la gestión”

“Y orgullosos además, por toda esta inversión que hicimos de incorporar respiradores y darle remedios a los vecinos, y continuar con los servicios que brinda el Municipio y a la vez con más de 70 obras en ejecución, porque San Fernando no para y sigue creciendo. Por eso, agradecemos a los vecinos que siguen confiando en la gestión del intendente Juan Andreotti”, concluyó.

Eva Andreotti destacó su agradecimiento a los vecinos, y destacó lo realizado por el Municipio durante la pandemia: “Fue un esfuerzo muy grande que realizaron los profesores, la gente de Cultura que asumió otra función distinta que fue cuidar y estuvieron en lugares sensibles y críticos como el personal de Salud, Seguridad y todas las demás áreas. Estuve a cargo de los centros de aislamiento, y fue una tarea muy difícil, con el miedo de llevar el virus a casa, pero sin perder de vista que lo importante era cuidar al vecino y así lo hicimos, orgullosos que a nadie en San Fernando que haya necesitado asistencia no la haya tenido”.