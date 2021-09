Zamora: “Vamos a saber interpretar el mensaje de la ciudadanía que recibimos”

“Estamos muy agradecidos con todos y vamos a seguir trabajando para que esa confianza que depositaron en nosotros se reitere en las elecciones de noviembre. Sabemos que fue una elección atípica porque muchos se vieron atravesados por el dolor de la pandemia, y nosotros no somos soberbios, sabemos escuchar y vamos a seguir con el mismo amor y respeto al lado de cada vecino, los que nos votaron y los que no, para interpretar sus necesidades y así mejorar la gestión”, finalizó.

Y agregó: “Este camino culmina en noviembre. Estamos esperanzados de poder aumentar el caudal electoral del Frente de Todos por todo lo que hicimos en Tigre, por el afecto mutuo con la ciudadanía, por las obras que hemos realizado y también por los gobiernos nacional y provincial que han trabajado mucho para lograr que esta pandemia afecte a la menor cantidad de vecinos. El Frente de Todos tiene que abrir cada vez más los brazos para lograr mayor incorporación de sectores políticos, sociales y sindicales que aún no están con nosotros y vamos a trabajar muy fuerte para lograr revertir esos resultados”.