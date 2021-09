Posse destacó el aporte de San Isidro al triunfo de Santilli y el respaldo de los vecinos a su gestión

En cuanto a la interna de Juntos, el intendente Gustavo Posse brindó su total respaldo a Diego Santilli y jugó fuerte para que “el Colo” triunfe. Así, con el 98,65% de las mesas escrutadas, el ex vicejefe de Gobierno porteño logró imponerse con 72% del total de votos del espacio, superando a Facundo Manes y a su candidato local, Ramón Lanús, que apenas lograron un 28%.

This site is protected by wp-copyrightpro.com