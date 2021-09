Menéndez: “Merlo es unos de los faros que hoy ilumina al peronismo en la provincia de Buenos Aires”

Finalmente el precandidato a senador provincial, Gustavo Soos, remarcó: “El pueblo de Merlo ha demostrado que no baja sus banderas, mantuvo su conciencia peronista y de pueblo en un contexto en el que los oficialismos fueron vencidos en todo el mundo. Este peronismo ha logrado una victoria aplastante”.

Por su parte la precandidata a concejal, Karina Menéndez, subrayó: “En Merlo ganamos por una amplia diferencia y me estalla el corazón”. Asímismo señaló: “Estoy feliz de ser uno de los municipios de la Provincia que puede aportar votos para que pueda seguir gobernado un gobierno del campo nacional y popular”.

Asimismo, felicitó a los presentes por la demostración de trabajo profundo en cada uno de los barrios y la demostración de amor que se ve en las calles. “Al peronismo de Merlo no hay nada que lo conforme, nunca es suficiente y ahora quienes hicieron posible que Merlo este viviendo una verdadera transformación de obras pública como nunca antes se había visto y ahora tenemos que ir a contarle a los vecinos todo lo bueno que está pasando y todo lo que va a pasar”, recalcó el intendente.