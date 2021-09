“Leticia es la compañera más votada en Morón”, expresó el intendente Ghi

La ex presidenta del Consejo Nacional.

En el centro de cómputos del Frente de Todos Morón estuvieron presentes, el ex jefe comunal y referente nacional kirchnerista, Martín Sabbatella; la diputada nacional y candidata Mónica Macha; el candidato a senador provincial y secretario de Gobierno municipal, Diego Spina; y las y los candidatos al Concejo Deliberante y el Consejo Escolar de Morón, además de responsables de las distintas áreas del gobierno local.

“Leticia es la compañera más votada en Morón”, expresó el intendente Lucas Ghi, y agregó: “Vamos a redoblar el esfuerzo militante para ir en busca de aquellos que no fueron a votar para ser nosotros quienes canalicemos el 14 de noviembre esa voluntad para mejorar el resultado local, provincial y nacional. Somos capaces de protagonizar esa épica con la mística y el amor que nos caracteriza y con la decisión que tenemos de profundizar el proceso de transformación de Morón en base a esta unidad y a la maravillosa militancia del Frente de Todos”.

Con alrededor del 90% de las mesas escrutadas, la lista local del Frente de Todos, que encabeza la actual subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, Leticia Guerrero, fue la que logró más votos de parte del electorado moronense: Obtuvo más de 55 mil sufragios contra alrededor de 50 mil conseguidos por el ex concejal y precandidato de Juntos, Leandro Ugartemendía. De esta forma, el oficialismo local se perfila como la coalición con mayores posibilidades de sumar más concejales y consejeros escolares en las elecciones generales del próximo 14 de noviembre.