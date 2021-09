PASO Escobar: Se impuso la lista de Sujarchuk, encabezada por María Laura Guazzaroni

“La victoria es sinónimo de compromiso. Celebramos el reconocimiento de nuestra gente y al mismo tiempo nos comprometemos a seguir trabajando para ampliar esta diferencia en las elecciones generales del 14 de noviembre. Recuperar la vida que queremos no es un eslogan, es lo que cada escobarense se merece y vamos a conseguirlos entre todos y todas”, expresó la ganadora de la jornada.

El resto de los espacios políticos no llegó al piso para ingresar ediles al Concejo Deliberante.