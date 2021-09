La interna de Juntos “la ganaron los vecinos” dicen desde el espacio de “Negro” Aparicio

“Hoy ganamos los vecinos que tenemos una genuina y real vocación de cambiar nuestros barrios. Nos hartamos de la inseguridad, de que desde el municipio no nos escuchen, por eso nos organizamos en red, hicimos el censo; y miren hasta donde llegamos juntos ¡logramos lo que nos propusimos! Y lo hicimos con garra, con decisión y apoyándonos entre nosotros, y lo logramos con el ‘Colo’ Santilli que nos escuchó y nos dio el espacio”, celebró Aparicio y agregó: “hoy en Malvinas votamos distinto, hoy los vecinos votamos por los vecinos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com