Pidió “continuar agregando un mensaje de paz” y aseguró que “el voto tiene que expresar esperanza y no odio”.

Cafiero inscribió la elección en el marco de la “campaña de vacunación y de las políticas de cuidado”: “Nosotros hemos conseguido en este tiempo avanzar con la campaña de vacunación y eso ha permitido que estemos hoy llevando adelante estas elecciones con los casos que siguen bajando, con las terapias que no se saturaron y eso es muy positivo”.

Destacó la “responsabilidad” de “quienes están llevando adelante la elección” y que de ese modo “se están poniendo a disposición de que la pandemia no detenga la democracia, ni la voluntad que tienen los argentinos y argentinas de expresar su voto y lo que piensan”.

Cafiero votó en San Isidro y dijo que las elecciones tienen que “expresar esperanza y no odio”