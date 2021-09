De esta manera, el horario de votación no se extenderá más allá de las 18 en la provincia de Buenos Aires, y se les otorgará una constancia a quienes arriben a las escuelas antes de esa hora para que puedan hacer la fila fuera de los establecimientos, y acreditar que llegaron dentro del tiempo establecido y así sufragar con normalidad.

A pesar de las largas colas, no se extenderá el horario de votación en la Provincia