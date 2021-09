David Zencich votó en Merlo Norte: Denunció una mala organización y falta de boletas

Zencich votó pasado el mediodía en el Jardín de Infantes Medalla Milagrosa, en Merlo Norte, donde remarcó que en el inicio de la jornada electoral se detectaron algunas escuelas con faltantes de boletas y con demoras. “Hay que ver que pasó en el correo porque hubo boletas de nuestro partido que no vinieron en las urnas. Todas esas actitudes hay que eliminarlas porque es la gente la que debe elegir a quién votar“, detalló el precandidato.

El precandidato a concejal de Merlo por Juntos, David Zencich, tras emitir su voto, sostuvo que “la organización dejó mucho que desear, muchos presidentes no estuvieron, varias escuelas abrieron tarde, se generaron filas larguísimas para votar y la gente se fue”. “Esto habrá que repensarlo porque no puede volver a pasar para las elecciones generales de noviembre”, reclamó.