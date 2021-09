Malvinas Argentinas: Encuentran más de 100 kilos de marihuana en un baúl en Grand Bourg

Un hombre de 33 años fue detenido esta noche con 100 kilos de droga luego de intentar esquivar un operativo de control policial sobre Ruta 8 en el límite con José C. Paz. Personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires de la seccional primera de Malvinas Argentinas en conjunto con el Comando de Patrullas municipal, ubicados en el puesto, notaron un movimiento brusco y desafortunado en el conductor de un vehículo y comenzaron la persecución del vehículo Fiat Argos al ingresar a alta velocidad al partido bonaerense.

